Test per il virus Hiv e sensibilizzazione

Test rapidi per l’Hiv nelle piazze e nelle Case di Comunità e sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili. Sono le azioni messe in campo da oggi per cinque giorni per la Giornata mondiale per la lotta all’Aids del primo dicembre dall’Ausl con il Comune, il Sant’Orsola, Blq Checkpoint e altre associazioni. Oggi e domani dalle 15 alle 20 in piazza Verdi i professionisti dell’Ausl e delle associazioni saranno a disposizione di tutti coloro che vorranno sottoporsi al test Hiv o avere informazioni sulle infezioni sessualmente trasmissibili. Il test si potrà eseguire negli spazi di Area 15, in via de’ Castagnoli, il servizio integrato di Comune e Ausl.