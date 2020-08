Bologna, 24 agosto 2020 - Un caldo invito e non un vero e proprio obbligo. Ma, certo, ha positività di Sinisa Mihajlovic al coronavirus dopo la fine delle vacanze trascorse proprio sull'incantevole isola, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E del resto, solo ieri in provincia di Bologna sono stati quattro i nuovi contagi di persone appena rientrate dalla Sardegna. In ambito regionale, sui 127 nuovi casi registrati ieri, 30 sono legati da ritorni dalle vacanze.

L'Ausl bolognese, dunque, sottolinea che chi rientra dalla Sardegna può (di più, è invitato a farlo) prenotare il tampone in aeroporto o in via Boldrini. Questa possibilità viene offerta da oggi a tutti i cittadini di Bologna e di tutta la Città Metropolitana, Imola compresa, per l’individuazione del coronavirus SARS-CoV-2. Il modulo per avvalersi di questa possibilità è disponibile sulla pagina dedicata del sito ausl.bologna.it. Il test non sarà gratuito come avviene per Croazia, Grecia, Malta e Spagna: ossia i Paesi per i quali è stata emessa un'ordinanza del ministero della Salute.

La raccomandazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Bologna, in accordo con la Regione Emilia-Romagna, prevede la possibilità, su base volontaria e senza alcun obbligo, di sottoporsi a un tampone naso-orofaringeo da parte di chi è residente a Bologna e provincia e proviene dalla Sardegna con qualsiasi mezzo di trasporto.