Dà una testata a una passante, fermato in piazza XX Settembre a Bologna

Bologna, 14 settembre 2024 – Senza alcun motivo, aveva puntato una trentottenne che stava camminando in Galleria 2 Agosto e l’aveva colpita con una testata. Era successo lunedì e giovedì i poliziotti del Due Torri San Francesco sono arrivati a identificare l’autore dell’assurda aggressione. Si tratta di un venticinquenne nigeriano, con precedenti, solito gravitare in piazza XX Settembre. Dove, di fatti, l’altro pomeriggio è stato individuato dagli agenti: l’uomo era stato riconosciuto visionando le immagini riprese dalla sorveglianza e grazie alle testimonianze fornite dal personale dei locali in Galleria e dalla vittima. Al termine degli accertamenti, è stato denunciato per lesioni.

L’attività si inserisce nell’ambito del potenziamento dei controlli, da parte della Questura, nella zona della stazione e in Montagnola. Dove, negli ultimi tre giorni, la polizia ha arrestato due spacciatori, sequestrato a carico di ignoti due etti di hashish e identificato decine di persone. Il primo arresto è stato eseguito dai poliziotti della Squadra mobile: che, in servizio di controllo in via Boldrini, hanno notato un trentaduenne tunisino, già noto, in atteggiamenti sospetti.

Controllato, l’uomo è stato trovato con 11 dosi di cocaina, per 6 grammi totali, e 595 euro. In direttissima, il trentaduenne è stato condannato a 8 mesi e nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora. In più, è destinatario di un decreto di espulsione. Sempre la Mobile ha fermato un altro habituè di piazza XX Settembre, rintracciato in via delle Borre: si tratta di un ventritreenne marocchino, formalmente incensurato, che è stato visto fare avanti e indietro tra una siepe e la tubatura di un condominio.

Qui i poliziotti hanno trovato, con l’aiuto del cane poliziotto Iago, diversi involucri contenenti coca, per un totale di 4 grammi. Con sé il ragazzo aveva anche 210 euro, ritenuti provento di spaccio. E sono scattate le manette. A trovare invece i 2 etti di hashish nascosti nei pressi della fontana del Pincio è stata l’agente a quattro zampe Havana, in servizio assieme al suo conduttore e agli agenti del Reparto prevenzione crimine. Per quanto riguarda i controlli, negli ultimi due giorni sono state identificate 120 persone, trentacinque delle quali con precedenti, e controllati venti veicoli.

