Testato filtro naturale per pulire le acque reflue

Un nuovo filtro per il trattamento delle acque reflue in grado di assorbire alcuni inquinanti – come nitrati e fosfati – e di abbattere l’azoto fino all’80%. Lo hanno messo a punto i tecnici del Canale Emiliano-Romagnolo (Cer), insieme all’Anbi (l’associazione delle Bonifiche italiane) e all’università di Bologna (dipartimento di Scienze e tecnologie agro-alimentari). I risultati, scientificamente testati nell’Acqua campus di Budrio, nel Bolognese, sono stati presentati a “h2020 Wateragri”, in Svezia. Raffaella Zucaro (foto), direttrice generale del Cer, evidenzia come "i risultati ottenuti attraverso le sperimentazioni dimostrano il costante impegno nella ricerca di soluzioni innovative e nell’implementazione di progetti virtuosi". Ad attivare la funzione “pulente” del filtro presentato è in particolare il biochar, un materiale che deriva dal carbone vegetale ottenuto tramite “pirolisi” (un processo di decomposizione termochimica) di diversi tipi di biomassa. Oltre a ridurre dal 40% al 100% le concentrazioni di nitrati e fosfati, depurando in pratica le acque rflue, il filtro ha dimostrato a maggio del 2023 di poter contribuire positivamente al deflusso durante le piene alluvionali.