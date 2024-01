’Teste mobili’: a Cubo incontro con Daniela Pes

Prosegue ’Teste mobili’ la rassegna di Cubo che porta in città i nomi più interessanti della nuova scena musicale italiana, tra interviste ed esibizioni live: i musicisti e i cantautori di oggi che si raccontano al pubblico.

Due le date programmate per questa seconda parte di gennaio in conversazione con Daniela Pes e Vieri Cervelli Montel (etichetta Tanca Recors), seguite da un live set intimo e minimale. In collaborazione con Panico. Come sempre l’ingresso agli eventi di Porta Europa, in piazza Vieira de Mello, è libero fino esaurimento posti.

Il primo appuntamento è già questa sera alle 21: Carlo Babando incontra Daniela Pes (nella foto): un’artista immersa nel flusso della musica, come cantante, come strumentista, come musicista elettronica. Il suo è un talento multiforme: la sua voce e la sua musica sfuggono alle classificazioni e ai contenitori predeterminati.

L’esordio è di quelli che si fanno sentire: il 14 aprile 2023 pubblica il suo primo album, ’Spira’, prodotto da Iosonouncane, e vince la Targa Tenco 2023 come Miglior Opera Prima. Non solo. Insieme a Calcutta ha vinto il premio per la categoria Artista nel concorso Ciao-Rassegna Lucio Dalla che mette in palio il Ballerino Dalla per le forme innovative della creatività e della musica, di cui il nostro giornale è media partner.

La settimana prossima, martedì 30 gennaio, sempre alle 21 incontro con Vieri Cervelli Montel: all’esordio come solista con una rilettura del classico ’Almeno tu nell’universo’, nel 2021 intraprende un tour in apertura a Iosonouncane, che collabora in veste di produttore all’album d’esordio di Vieri. Poi Iosonouncane deciderà di farne il primo disco pubblicato dalla sua nuova etichetta Tanca Records, nel maggio 2022.