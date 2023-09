Testimonianze della strage e concerto con ’La buona novella’

Proseguono le iniziative per la commemorazione dell’eccidio di Marzabotto, che culmineranno domani con la presenza del cardinale Matteo Zuppi. Oggi dalle 10 alle 13 ci sarà la presentazione pubblica del Progetto di valorizzazione dell’archivio di fonti orali del Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto. Si tratta di decine e decine di interviste a parenti, partigiani e testimoni del periodo. Molte di queste interviste non riportano i nomi delle persone intervistate per cui è necessario far sapere a tutti "che esiste questo patrimonio di memorie – spiega il comitato – e che tra questi intervistati potrebbero esserci parenti e conoscenti che potrebbero quindi essere riconosciuti, cosa che sarebbe di grande aiuto per il miglioramento e la valorizzazione dell’archivio".

In serata è invece in programma un grande appuntamento con la musica d’autore, alle 20.30 in piazza Fosse Ardeatine a Marzabotto. I Flexus proporranno una rilettura integrale de ’La buona novella’, il capolavoro di Fabrizio De André del 1970. Si tratta di uno spettacolo suggestivo ed emozionante che propone un’interpretazione originale che privilegia le sonorità acustiche ed etniche. I Flexus si fondano sulla personalità vocale di Gianluca Magnani, che si sposano al piano e al sax di Davide Vicari ed al basso di Daniele Brignone, il tutto sorretto dalla batteria di Enrico Sartori.