Testoni in lista col Pd: "Obiettivo solidarietà"

Michele Testoni, lei è candidato nella lista Pd in quota ’Demos’: se verrà eletto quali saranno le sue priorità?

"Il mio obiettivo è eliminare la parola ’emergenza’ per quanto riguarda l’immigrazione, la casa, l’ambiente e il lavoro. Sull’immigrazione, l’integrazione è in mano alla Regione che la deve promuovere attraverso un lavoro dignitoso, prevedendo un salario minimo regionale e corsi professionalizzanti ad hoc. Sulla casa dobbiamo incentivare il cohousing sociale; sull’ambiente serve il coraggio di varare una nuova legge urbanistica che preveda un vero consumo di suolo zero. Sul lavoro dobbiamo agire a livello di welfare per parificare i permessi tra padri e madri e con strumenti di flessibilità.

Com’è nata la decisione di candidarsi?

"La politica ha il dovere di permettere a tutti di ’essere liberi di sognare’ per citare lo slogan di Michele de Pascale e porsi quindi come primo obiettivo la lotta alla diseguaglianza sociale. Vorrei dare il mio contributo per una Regione che sia soprattutto servizio alla persona, ascolto e dialogo"

Lei è in quota Demos: in cosa si differenzia dai dem?

"Demos da un lato in greco designa il popolo, in funzione del quale avviene la progettualità politica, dall’altro significa Democrazia solidale. Ed è l’unico partito che riporta il tema della solidarietà nel suo nome, a dimostrazione di quale sia la sua vocazione. Il nostro contributo può arricchire l’offerta del Pd, dando voce a chi non ce l’ha".

Quale sarà il suo cavallo di battaglia in caso di elezione?

"Promuovere a tutti i livelli una cultura della pace. Pace intesa come rispetto e valorizzazione delle diversità come ricchezze che si uniscono".

ros. carb.