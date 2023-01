The Lizia, debutto da sold out al Covo di Bologna

The Lizia, debutto da sold out al Covo

Bologna, 12 gennaio 2023 – Poco più che vent’anni, la passione per la musica, una grande quantità di ascolti, il desiderio di seguire l’esempio dei giovani rockers d’oltremanica che vivevano con lui nella cameretta adolescenziale con le loro ballate. E, poi, quasi d’improvviso, succede di essere tra i 12 selezionati i per la finale di Sanremo Giovani e che l’annuncio di un concerto al Covo di via Zagabria provochi una caccia al biglietto. Data ‘tutto esaurito’ quella di stasera per l’esordio bolognese del giovane cantautore Giuse The Lizia, vero nome Giuseppe Puleo, origini siciliane, che vive in città, dove studia giurisprudenza The Lizia, quello bolognese non è in assoluto il suo primo concerto, ma è un punto di partenza importante per un esordiente. "Assolutamente sì, soprattutto tenendo conto del locale che mi ospiterà, il Covo. Per chi fa musica come la mia, il club di via Zagabria è sempre stato il simbolo del rock indipendente, del pop più sperimentale, quello che ascoltavi lì per la prima volta e poi potevi ritrovarlo ai vertici delle classifiche internazionali. Quando vivevo ancora in Sicilia, seguivo la programmazione del Covo e praticamente tutti i gruppi che per me sono stati fonte di ispirazione sono passati da...