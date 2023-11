The Murder Capital al Locomotiv

I The Murder Capital arrivano stasera al Locomotiv club di via Sebastiano Serlio. Il gruppo nasce nel 2018 dall’incontro tra James McGovern (voce), Damien Tuit (chitarra), Cathal Roper (chitarratastiere), Gabriel Paschal Blake (basso) e Diarmuid Brennan (batteria) a Dublino. Nel 2019 pubblicano l’album d’esordio When I Have Fears che è stato incluso nelle classifiche di fine anno di diverse testate internazionali, tra cui il The Guardian, che l’ha definito "un debutto grandioso per la nuova band". Nel 2022 si sono esibiti su palchi importanti come quelli del Primavera Sound, VYV Festival e Solidays, hanno aperto i Pearl Jam al British Summer Time e un tour sold-out in Europa e Inghilterra.

Il 20 gennaio di quest’anno è uscito il secondo album Gigi’s Recovery: 12 tracce che hanno spinto la band verso nuove sonorità sempre più coraggiose e distanti dal lavoro precedente, gli elementi elettronici sono molto più presenti, insieme alle influenze industrial. Apertura porte ore 19.30. Il concerto inizia alle 21.30: prima, l’esibizione live di Soak dalle 20.50. A seguire, il party trash Solo quelle belle (da mezzanotte). Per informazioni: https:www.locomotivclub.it.