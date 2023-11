"Ti ammazzo". Allontanato marito violento

Ha ripetutamente minacciato di morte la moglie e una notte si è anche diretto verso il locale in cui la donna lavora con l’intenzione di darle fuoco, anche se poi, fortunatamente, si è addormentato in auto nel parcheggio. La vittima, che ha una quarantina d’anni, lo ha denunciato ai carabinieri della stazione di San Pietro e, su richiesta della Procura, il gip ha disposto nei confronti dell’uomo, un operaio 38enne romeno indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi, la misura cautelare dell’allontanamento da casa e del divieto di avvicinamento, eseguita dagli stessi militari.

La donna ha denunciato il marito il mese scorso dopo che quest’ultimo aveva iniziato a trattarla male, anche davanti ai due figli minorenni, perché non sopportava l’idea che lavorasse come cameriera in un locale notturno, temendo di essere tradito a causa della sua gelosia morbosa. Oltre a sporgere denuncia, la vittima ha chiesto ai Carabinieri di essere collocata in una struttura protetta assieme ai figli, riferendo che il marito l’aveva minacciata di morte con frasi come "ti lascio sulla sedia a rotelle... ti taglio la testa..." e "ti ammazzo".