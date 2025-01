’Ti sfascio una canzone’. Tutto sugli Oblivion in una serata

In prima tv sul Nove una serata evento che racchiude i pezzi più iconici e divertenti della collezione Oblivion. è il programma di Oblivion - ti sfascio una canzone, prodotto da Agidi, in onda stasera alle 21.30 e disponibile in streaming su discovery+. Cinque voci e una chitarra che celebrano il trionfo della parodia: questo il mondo degli Oblivion, il gruppo comico composto da Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli, nato a Bologna nel 2003. In quest’evento speciale, gli Oblivion mutano forme e colori diventando davanti agli occhi dei telespettatori i cinque dei Promessi Sposi in 10 minuti (il loro cult), micro-musical visto ed emulato da milioni di utenti, ma anche i cinque gradi di separazione tra i Queen e Gianni Morandi, i cinque dissacranti dell’Ave Maria Remix e i cinque delle parodie sanremesi.