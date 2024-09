Ti West riapre il Cinema Lumière. E la Puccini svela Madame Clicquot

Il Lumière riapre domani con la prima visione di Maxxxine di Ti West e l’Arena Puccini non è da meno, continuando il suo viaggio estivo che di tanto in tanto delizia il fedele pubblico con nuovi film: questa sera è la volta di Madame Clicquot di Thomas Napper. In versione originale con sottotitoli italiani, Maxxxine è il terzo capitolo della trilogia X, interpretata dall’attrice Mia Goth. Ambientato nella Hollywood degli anni Ottanta, Maxine Minx, star di film per adulti e aspirante attrice, riesce finalmente a trovare la sua grande occasione. Un misterioso assassino, però, sta dando la caccia alle stelle di Hollywood e questa scia di sangue rischia di rivelare il suo oscuro passato. Da venerdì a domenica, ci sarà inoltre l’ occasione di vedere gli altri capitoli della trilogia X: A Sexy Horror Story e Pearl. Sempre nel fine settimana, ad arricchire il quadro di questi primi giorni di riapertura del Cinema Lumière, c’è anche Buena Vista Social Club, doc di culto grazie al quale Wim Wenders (con lo zampino del musicista Ry Cooder) ha rilanciato alla fine degli anni Novanta la musica della tradizione cubana.

Eccoci questa sera alla Puccini invece, davanti alla vera storia di Barbe-Nicole Clicquot, imprenditrice esperta di vini e produttrice del celebre champagne che porta il suo nome, uno dei più pregiati della regione francese. "Non è un biopic convenzionale, Widow Clicquot, piuttosto un ritratto, un dipinto della memoria e di come ricordiamo le nostre vite", descrive così il suo film il regista Thomas Napper, presente alla Festa del Cinema di Roma insieme con i protagonisti Haley Bennett e Tom Sturridge. "È un film indipendente dal brand, però, il che ci ha permesso di lavorare con estrema libertà", ci tiene a precisare la Bennett, anche nelle vesti di co-produttrice insieme con il compagno Joe Wright.

Al genio e all’intuizione creativa della vedova Clicquot si devono tecniche enologiche usate ancora oggi, ma la sua fu una lotta senza pari nella Francia napoleonica dell’Ottocento. Una donna libera e indipendente, che "è una personalità molto forte che afferma se stessa al di là della considerazione e del giudizio altrui".

Benedetta Cucci