"Ticket non riscossi, cifre abnormi"

"Sette milioni di euro in sanzioni non riscosse relative ai ticket sanitari nel 2021-23 in Emilia-Romagna, con grosse criticità nella Ausl e Aou di Bologna? Sì, cifre sconcertanti, ma che purtroppo non ci sorprendono". Lo afferma Marta Evangelisti (foto), capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione. Il gruppo già nel 2023 aveva interrogato l’ex assessore alla Sanità, Raffaele Donini, sul tema, ma "le risposte ottenute erano state del tutto insoddisfacenti.

L’assessore aveva parlato di vincoli normativi nazionali che avrebbero limitato il recupero dei ticket – ricorda Evangelisti –. Sorge però un interrogativo: allora perché alcune aziende sanitarie riescono a essere più rapide ed efficienti di altre? È evidente che c’è qualcosa che non funziona". Per questo motivo Fratelli d’Italia annuncia azioni ispettive con accessi agli atti e nuove interrogazioni. "Vogliamo sapere come la Regione intenda muoversi – dice –. È fondamentale capire se intendano adottare misure adeguate per recuperare queste risorse preziosissime". Ma Evangelisti chiede anche, oltre alla riscossione delle somme, "una particolare attenzione ai casi in cui cittadini, spesso di origine extracomunitaria, hanno fornito dati anagrafici falsi per non essere rintracciati".