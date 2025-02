Ticket sanitario più caro: "Gli aumenti sono pesanti. Almeno migliori il servizio"

di Alice PavarottiI bolognesi si dividono sull’aumento del ticket sanitario. Come emerso nei giorni scorsi, la Regione vuole introdurre il ticket per i cittadini con un Isee superiore a 35.000 euro anche per i farmaci prescritti con ricetta rossa. La misura, che potrebbe entrare in vigore entro marzo, ha l’obiettivo di generare circa 70 milioni di euro per le casse regionali. Tuttavia, prima dell’approvazione definitiva, è previsto un confronto con sindacati e farmacie. I cittadini bolognesi, come detto, hanno opinioni diverse sulla questione.

"Noi siamo soddisfatti della nostra sanità, non abbiamo nulla di cui lamentarci in generale. Speriamo che continui così, e se l’aumento è finalizzato a questo, riteniamo possa essere giusto", commentano Giuseppe Cremonini e Annarosa Natalini. Di parere opposto Fabio Petroselli: "Gli aumenti non sono mai graditi. Per chi ha difficoltà, l’esenzione era fondamentale. Anche chi ha un Isee superiore ai 35.000 euro annui deve comunque affrontare costi elevati per i farmaci: qualsiasi cosa si compri, si finisce per spendere 40-50 euro in medicine".

C’è poi chi, come Piercarla Cicogna, ritiene che il tetto dei 35.000 euro sia troppo basso: "Non sono d’accordo sugli aumenti in ambito sanitario perché abbiamo già pagato tantissimo nel corso della nostra vita. Sono stata una lavoratrice dipendente e ho versato molto. Ora, con una pensione superiore ai 35.000 euro annui, trovo ingiusto dover pagare ancora, anche perché, visto il continuo aumento del costo della vita, non sono poi così tanti. Penso che il limite Isee debba essere rivisto".

Viceversa, Marco Michelini si dichiara favorevole al nuovo ticket, ma ritiene che il problema sia la gestione della spesa sanitaria: "Il problema è la spesa, non il prelievo. Ho un Isee superiore ai 35.000 euro e mi sembra un tetto ragionevole, purché l’aumento sia contenuto. Il vero nodo è il costo della sanità, che lavora per tutto il mondo: la regione cura tutti a prescindere dal motivo per cui siano sul territorio, e se continuiamo così sarà difficile ridurre la spesa complessiva".

Rashid Lamaali aggiunge un altro punto di vista: "Non vado oltre il tetto Isee, ma capisco che per chi lo supera, soprattutto se ha una famiglia, possa essere una preoccupazione. Sarebbe più giusto prevedere un contributo volontario, con la garanzia che i fondi vengano utilizzati in modo trasparente per la sanità".

C’è chi non è toccato dal problema, come Viola Gamberini: "Questo aumento non mi riguarda personalmente, ma non credo sia positivo". E chi, invece, ritiene che il problema sia stato gestito male a livello nazionale: "Mancano le risorse dallo Stato, così Regione e Comuni devono trovare soluzioni. Non possono lasciare i cittadini senza assistenza, quindi capisco questo aumento. Non mi sembra ci siano altre alternative", afferma Lorenza Moretti. E se questo aumento aiutasse in futuro a migliorare le prestazioni? "Se c’è un piano concreto per migliorare i servizi, potrebbe anche valerne la pena, ma credo che sia una cosa da valutare nel lungo periodo. Non ci saranno certo effetti positivi immediati", commenta Riccardo Magnoni.

C’è anche chi pensa che non sia il momento giusto: "Con tutti i disagi che ci sono in città, continuare con i rincari su qualsiasi cosa – dai farmaci, ai parcheggi, agli autobus – mi sembra penalizzante per la popolazione. Non è il momento adatto. Se i servizi fossero impeccabili, allora si potrebbe accettare, ma al momento non mi sembra così", sostiene Alessandro Bastia.

Sulla stessa linea, Francesco Mafaro: "Dicono che i costi non si siano alzati da quindici anni, ma proprio per questo avrebbero dovuto farlo gradualmente nel tempo. Un incremento più contenuto e progressivo sarebbe stato meno gravoso per le persone".