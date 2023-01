TicketSms da record pianta una foresta

Ticketsms pianta la sua prima foresta per festeggiare un anno da record. La tech company bolognese festeggia il suo anno migliore aiutando l’ambiente. Grazie ad un accordo con Treedom saranno piantati 200 alberi in tutto il mondo, dal Camerun all’Ecuador. L’amministratore delegato, Andrea Vitali: "Ci impegniamo a piantare un albero ogni diecimila ticket venduti": TicketSms si era data un obiettivo fin dalla sua fondazione e cioè eliminare la carta dal mondo del ticketing sfruttando al meglio gli strumenti digitali. Basta con costosi (e inquinanti) biglietti con loghi e sigilli, basta spedizioni di certificati di ingresso via corriere. La scelta dell’azienda è stata fin dall’inizio paperless: i ticket si possono tranquillamente comprare (e vendere) in modo completamente digitale e istintivo, si possono consegnare via sms.