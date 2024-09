"Tifo per il Borussia dai tempi di Klopp"

"Andrò a vedere la partita a gennaio. Non ho dubbi".

Paul Hoidn, tifoso del Borussia Dortmund, ha 21 anni e per sei mesi sarà un cittadino bolognese per motivi di studio. Una coincidenza, quella tra la sua terra natia e il progetto Erasmus all’Unibo, che unisce la sua squadra del cuore e quella della città che lo ospita.

Paul, a gennaio il Borussia arriverà a Bologna.

"Non vedo l’ora. Sicuramente andrò a vedere la partita, anche perché sarò ancora qui per il mio percorso di mobilità internazionale. E verrà sotto le Due Torri anche il mio migliore amico per vedere il match, anche lui è un gran tifoso".

Sarà la tua prima volta al Dall’Ara?

"Ci sono stato la prima volta sabato, per la partita contro l’Empoli. È stato bello. I tifosi e la curva mi hanno davvero coinvolto nel match".

Che ne pensi della rosa del Bologna calcio?

"Ho ammirato il modo di giocare che la squadra aveva nella scorsa stagione, ma penso che ora stia soffrendo le partenze del mister Motta e dei calciatori Calafiori e Zirkzee. Sono comunque molto emozionato e curioso di vedere come il club giocherà in Champions League". Quando nasce la tua passione per il Borussia?

"Sono diventato fan nell’era Jürgen Klopp, sia per lo stile di gioco sia per i tifosi, che donano alle partite un’atmosfera incredibile. Anche io sono stato nel muro giallo (la gradinata dello stadio tedesco con i tifosi, ndr): una delle esperienze più belle della mia vita".

m.m.