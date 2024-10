Tifosi del Bologna in partenza per Liverpool: invasione rossoblù all'aeroporto Marconi

Bologna, 2 ottobre 2024 – Invasione rossoblù all’aeroporto Marconi di Bologna che già dalle 7 di questa mattina ha accolto i tifosi del Bologna in partenza per Liverpool pronti a vivere la prima trasferta da sogno di questa Champions League. Con 7 charter organizzati in partenza dallo scalo bolognese, la marea di supporter è arrivata di buon ora senza passare inosservata: sciarpe fieramente al collo, magliette e vari orpelli rossoblù hanno distinto coloro che sono in partenza per l’Inghilterra dove questa sera potranno godere dello spettacolo di Anfield, al di là di come andrà il risultato della partita tra Liverpool e Bologna.

Tanti club locali, come il The Good 40016 di San Giorgio di Piano ma anche diversi tifosi che sono riusciti ad accaparrarsi i pochi biglietti disponibili in fase di prevendita. A dispetto dell’ora, l’entusiasmo di vivere la prima trasferta europea è palpabile, con tante facce emozionate. C'è chi vuole farsi fotografare per immortalare questo momento, c'è chi per cabala non parla e c'è chi invece scherza: "Non fatemi foto, oggi sono in mutua".

Spuntano anche le scritte "Ze Ciampion", con l'inno della massima competizione europea già reso meno internazionale e più bolognese. Giovani e meno giovani pronti a rendere Reds & Blue la città inglese e spingere Orsolini e compagni verso l’impresa e la storia. Una corsia dedicata ai controlli di sicurezza e poi via verso gli scali extra-UE pronti per salire a bordo dell’aereo che li porterà oltre Manica. La festa rossoblù è già cominciata, ora tocca a Vincenzo Italiano e ai suoi ragazzi farla continuare anche stasera.