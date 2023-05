Tifosi del Napoli aggrediti in centro "Ci hanno preso a cinghiate e calci"

Aggrediti a suon di cinghiate, poco dopo aver celebrato la vittoria scudetto del Napoli in piazza Maggiore. È successo nella notte tra giovedì e venerdì scorso, in via Ugo Bassi, quando una famiglia di quattro persone, mentre tornava a casa dopo i festeggiamenti, è rimasta vittima di una violenta aggressione da parte di un gruppo di persone. "Ero con mia mamma, mio papà e la mia fidanzata – riavvolge il nastro il trentenne napoletano, residente a Bologna –. Abbiamo guardato la partita tutti insieme in un locale del centro, e dopo la vittoria siamo andati in piazza a festeggiare come gli altri tifosi partenopei. Il giorno dopo dovevamo andare a lavorare, quindi verso l’una abbiamo deciso di incamminarci verso il parcheggio per tornare a casa".

Una notte di festa apparentemente tranquilla. Cos’è successo dopo?

"Un uomo (un albanese di 27 anni, poi denunciato dalla polizia, ndr) si è avvicinato a mio padre per chiedergli la bandiera del Napoli che aveva in mano. Nulla di strano: si tratta di una grande bandiera, molto colorata e durante la serata ci era già capitato che qualcuno ci fermasse per chiederci di sventolarla o scattare foto. Dopo avergliela passata, l’uomo ha attraversato la strada scappando e sfilando la bandiera dall’asta".

È quindi scattato l’allarme?

"Sì, lì avevamo capito che qualcosa non andava. Abbiamo deciso di raggiungerlo e avvicinarci per farcela restituire, ma da dietro a una colonna è arrivato un gruppo di circa sette persone, alcune di queste coperte da passamontagna o sciarpe, che hanno iniziato a picchiarci con pugni, cinghiate e l’asta della nostra stessa bandiera, procurandoci segni evidenti. Non solo". Cos’altro?

"Il gruppo, oltre a me e mio padre, non ha esitato a colpire anche la mia fidanzata e in parte anche mia madre, che erano con noi, ma quando è passata un’auto della vigilanza Patria, hanno iniziato a fuggire. Poi è arrivata anche la polizia".

Siete andati in ospedale?

"Sì, al Maggiore. Ho subito un trauma distorsivo rachide cervicale, con una prognosi di 7 giorni e poi ho fatto denuncia".

Ora come sta?

"Ancora un po’ ammaccato. Sono stati attimi molto concitati e, a mente lucida, posso dire che sono molto dispiaciuto: era una notte di festa, si è trasformata in violenza".

g. d. c.