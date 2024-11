Tifosi divisi fra scetticismo e speranza

La notizia del nuovo partenariato con Webuild che potrebbe dare la spinta al restyling del Dall’Ara corre rapida sul web e soprattutto sui social, che accolgono sfoghi e commenti di tifosi, appassionati o semplici cittadini. Su Facebook sono tanti i bolognesi che hanno deciso di dire la propria, divisi tra chi vede un barlume di luce dopo dieci anni di progetti sulla carta, nessuno dei quali realizzato, e chi riconosce nell’annuncio un sogno irrealizzabile.

È Facebook, in particolare, a dare spazio ai commenti: "Speriamo sia la volta buona" e "Finalmente" sono alcune delle reazioni lasciate sotto alcuni post. "Non lo faranno mai" e "La storia infinita è più breve", invece, sono i commenti più ironici. "Fin quando non farete un comunicato in cui dichiarate che il giorno x posate la prima pietra – scrive un utente –, è tutta frittura d’aria". Per altri, "sarebbe stato meglio comunicare

di aver trovato i soldi".