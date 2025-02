Tifosi inseguiti dal calciatore-pistolero, la società si scusa

"La Cabassi Union Carpi si dissocia fermamente dal comportamento inaccettabile del proprio tesserato, accaduto durante la partita di domenica contro il Crevalcore. Sebbene l’incidente sia avvenuto fuori dal campo, la società prende le distanze da ogni forma di violenza, minaccia e comportamento irrispettoso nei confronti dei tifosi e della comunità sportiva". Così la società sportiva modenese, che interviene riguardo al proprio calciatore che domenica scorsa nel parcheggio del campo da calcio del Carpi aveva minacciato con una pistola scacciacani dei tifosi del Crevalcore esplodendo poi alcuni colpi in aria.

"Siamo profondamente dispiaciuti – continua la società calcistica – per quanto accaduto e vogliamo esprimere le nostre scuse più sincere ai tifosi del Crevalcore, alla loro squadra e a tutte le persone coinvolte. Non esistono circostanze che possano giustificare tale gesto, e la società è già al lavoro per prendere provvedimenti esemplari. Un episodio del genere è assolutamente inaccettabile. E, come società, non avremmo mai potuto aspettarci un simile comportamento da parte di un nostro tesserato". E ancora: "La nostra missione è promuovere i valori dello sport, del rispetto reciproco e della correttezza, principi che continueremo a difendere con ogni mezzo. Gli episodi come quello avvenuto domenica non sono rappresentativi né del nostro club né delle nostre convinzioni".

L’episodio è stato raccontato da alcuni tifosi del Crevalcore, che milita in Seconda categoria, i quali domenica erano arrivati a Carpi al campo sportivo Marri di Santa Croce per la gara fra i padroni di casa della Cabassi Union Carpi e del Crevalcore, vinta 1-0 dai bolognesi. Un calciatore del Carpi li avrebbe aspettati nel parcheggio del campo di calcio a fine gara, inseguendoli in auto assieme al fratello e poi minacciandoli con una pistola scacciacani da cui avrebbe sparato tre colpi prima di dileguarsi. Il protagonista del gesto sarebbe Mirco Uva, 26enne della squadra di casa nato a Napoli ma residente a Rolo, contro il quale i tre tifosi, il quarto in auto era un bimbo di 9 anni, hanno sporto denuncia facendo intervenire la polizia. Sul piano sportivo il giocatore è stato punito ieri con due giornate di squalifica per il battibecco con i tifosi avversari che gli è costato l’espulsione nel primo tempo della partita.

