Tifosi ospiti al Dall’Ara. La decisione del Comune: pullman in via dello Sport

I residenti di via Menabue torneranno a respirare. Dopo che il Carlino ha sollevato il problema due giorni fa sulle pagine del giornale, il Comune è pronto ad avviare i lavori per migliorare l’accesso ospiti al Dall’Ara. L’intervento inizierà dopo la partita tra il Bologna e la Lazio e terminerà nei primi giorni di aprile in vista della sfida casalinga con il Napoli.

Nel dettaglio, in accordo con il Bologna – che realizzerà gli interventi necessari – e con la Questura, l’amministrazione ha deciso di spostare in via dello Sport l’area di manovra e di sosta dei pullman dei tifosi: qui verrà posizionata una cancellata antisfondamento, che nelle giornate delle partite separerà l’area dedicata al flusso dei fan dal resto della via. I tifosi dovranno recarsi a piedi per qualche metro in via Menabue in modo da accedere alla curva ospiti e dovranno fare ritorno alla stessa maniera in via dello Sport. È probabile si interverrà a ridosso del marciapiedi per creare il ‘corridoio’ adibito alle tifoserie.

"In questo modo – spiega Michele Campaniello, assessore alla Nuova Mobilità – otterremo due risultati: da un lato alleggerire via Menabue e i suoi residenti dalla presenza stabile dei pullman e dei tifosi ospiti. Dall’altro, la sistemazione dei mezzi in via dello Sport ridurrà al minimo indispensabile la chiusura al traffico di via Porrettana, che sarà comunque condizionata dal livello di rischio della partita. Così si migliorerà sensibilmente la viabilità attorno allo Stadio. Il dialogo con i residenti di via Menabue continuerà per illustrare provvedimento e prospettive".

Erano stati proprio i residenti a segnalare al Carlino una convivenza ormai diventata impossibile con i sostenitori avversari del Bologna. Una convivenza fatta non solo di notti insonni e di episodi di degrado, con sporcizia e baccano continuo, a causa della baraonda dei tifosi sotto le finestre, ma anche e soprattutto condizionata dall’impossibilità di entrare a casa o di uscire liberamente durante le giornate in cui si disputano le partite.

Il giorno più nero era stato quello della partita di Champions League con il Borussia Dortmund, con via Menabue completamente bloccata e transennata fin dalle 9 di mattina (in un giorno feriale) per permettere l’afflusso dei tifosi tedeschi verso il Dall’Ara. Ma non solo, perché da notte magica fatta di calcio, ogni partita in casa del Bologna finiva per trasformarsi in un incubo. "Non riusciamo neanche ad accompagnare i nostri figli da qualche parte e persino i mezzi di soccorso fanno fatica ad arrivare se qualcuno si sente male", aveva raccontato Alessandro Cappelli, portavoce dei residenti della via, prima di aggiungere: "Non viviamo più, è ingiusto ledere così il diritto delle persone di poter circolare".

Negli ultimi due anni c’erano stati due incontri fra il Comune e i residenti, che avevano avanzato diverse ipotesi per intervenire sul problema, tra cui proprio la possibilità di spostare la zona di manovra e parcheggio dei pullman in via dello Sport. Ipotesi che, ora, è realtà.