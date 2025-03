Stadio Bologna, tifosi ospiti in via Menabue: “Va bene togliere i pullman. Ma la confusione rimane”

Bologna, 7 marzo 2025 – A seguito dei disagi riscontrati dai residenti di via Menabue, riportati da il Resto del Carlino, Il Comune di Bologna ieri ha deciso di spostare l’area di sosta dei pullman della tifoseria ospite da via Menabue a via dello Sport. Qui verrà installata una cancellata antisfondamento per separare i tifosi dal resto della strada e - ha dichiarato l’assessore alla Nuova mobilità Michele Campaniello - "l’intervento servirà ad alleviare i problemi dei residenti di via Menabue e a ridurre al minimo la chiusura al traffico di via Porrettana, che verrà valutata in base al livello di rischio della partita".

L’intervento inizierà dopo la prossima gara casalinga dei rossoblu, e terminerà agli inizi di aprile. Parlando con i residenti e i cittadini, l’opinione si divide: c’è chi, come Antonio Virzì, critica il progetto: "Anni fa, con un comitato di cui facevo parte, avevamo proposto di far entrare i pullman dei tifosi ospiti nel parcheggio, dove ora c’è una palazzina dismessa, e farli accedere direttamente da lì (vicino a dove c’è il parcheggio interno della tribuna Gold e Terrazza Bernardini, ndr). Se i tifosi ospiti continuano comunque a camminare verso via Menabue, non cambia nulla. Il cancello è un intervento inutile". Gli fa eco Paolo Pinto: "Lo stadio dovrebbe essere spostato, quello è il vero problema. Non penso che la situazione cambierà molto con questo intervento, il caos che c’è intorno allo stadio proseguirà".

Più fiduciosa Giulia Didonn: "Via dello Sport è meno frequentata della Porrettana, quindi potrebbe creare meno problemi. Dovrebbero testare la soluzione per qualche partita e vedere coma va". Anche Antonio D’Agostino vede dei possibili vantaggi: "In via Menabue ci sono più residenti e spostare i pullman potrebbe essere un miglioramento. Se aiuta anche a evitare chiusure in zona, ben venga". Segue Massimo Ingenito: "Potrebbe essere una buona idea se va a migliorare la viabilità di questo tratto". Abbiamo ascoltato la testimonianza anche di Gloria Gandini, una delle residenti di via Menabue: "Già il fatto che i pullman non siano più qui è positivo. Soprattutto d’inverno tenevano i motori accesi per ore, rendendo l’aria irrespirabile per chi affacciava sulla strada. Certo, chiuderanno comunque la strada per il passaggio dei tifosi, ma è già un primo passo".

Anche ascoltando la voce dei commercianti le opinioni sono diverse: Lara Mogadoni di Impasti…amo, negozio situato in via Porrettana proprio tra via dello Sport e via Menabue, commenta: "Così complicano solo la vita a chi sta in via dello Sport. Lì passano anche i tifosi del Bologna, bisognerà essere bravi a tenerli separati. In generale a me il passaggio di tifosi ha sempre portato un introito economico non indifferente, quindi non l’ho mai visto come un problema". Thomas Pacifici di Pacifici Materassi spera in un beneficio anche per i negozianti: "Spesso ho dovuto chiudere prima per il passaggio dei tifosi. Se i pullman vengono portati in via dello Sport potrebbe essere un vantaggio, sia per i residenti che per le attività della zona".

Commenta l’intervento anche Roberta Finelli di Roberta Acconciature: "Lo stadio andrebbe decentrato, spesso mi è capitato di dover chiudere a causa del passaggio di tifosi ospiti su consiglio della polizia. Evitare la sosta dei pullman in via Menabue potrebbe aiutarci un minimo, anche se non so cosa migliorerà. Almeno dopo trent’anni finalmente mettono quattro bagni pubblici qua fuori per i tifosi ospiti". Silvia Iacono della Sartoria Pino invece commenta: "Per chi abita in via Menabue sembra una soluzione migliore, almeno tolgono il pullman, anche se il problema ricadrà su via dello Sport. Una soluzione migliore poteva essere creare un parcheggio per gli ospiti e farli passare direttamente da lì", conclude.