Tifosi serbi aggrediti a Bologna, la Stella Rossa: “Nessuna partenza organizzata”

Bologna, 21 ottobre 2023 – “Non c’è stata alcuna partenza organizzata dei tifosi della Stella Rossa per Bologna, né c’è stato alcun ‘conflitto di tifosi’!". Lo scrive, in una nota ufficiale condivisa sui social, il KK Crvena Zvezda Meridianbet per spiegare quanto accaduto, nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 17, in via San Donato.

Dove quattro studenti serbi, che vivono e studiano all’estero, sono stati aggrediti fuori da un minimarket, da un gruppo di persone vestite di scuro, travisate con sciarpe e passamontagna e armate di mazze e martelli. Un agguato in piena regola, che si ipotizza possa essere riconducibile a una faida tra tifosi.

Qualcuno, sui social, si è spinto anche a dire che potrebbero essere stati ultras romani a organizzare il blitz. Ipotesi, appunto, mentre i carabinieri della compagnia Bologna Centro, intervenuti subito in San Donato l’altro pomeriggio, stanno lavorando per chiarire i contorni della vicenda. I quattro ragazzi, che erano in città per andare a vedere la partita di basket tra Virtus e Stella Rossa Belgrado (benché fosse chiusa alle tifoserie ospiti), sono stati accompagnati in ospedale per essere medicati. Hanno riportato solo lievi escoriazioni.

"Sono simpatizzanti che studiano all’estero – spiegano dalla società sportiva serba –, i quattro aggrediti venerdì, si sono recati a Bologna di propria iniziativa. Il club è in contatto con le famiglie degli studenti, portati precauzionalmente in ospedale dopo l’aggressione, dal quale sono stati immediatamente dimessi. Stanno bene".

