Tifosi si nasce con il fazzoletto rossoblù

"Il Bologna ti aspettava... Rossoblù si nasce". E’ la scritta stampata su un foulard che riceverà ogni neonato del comune di Calderara. L’idea l’ha avuta Salvatore Luciano Di Guida (nella foto con il sindaco Falzone) presidente del club di tifosi del Bologna ‘Calderara rossoblu’, attivo da anni sul territorio, e accolta recentemente dall’amministrazione comunale. "Ringrazio – dice Di Guida – gli sponsor che hanno permesso di realizzare i foulard e la stampa e il Comune che ha sposato la nostra iniziativa. Il foulard, al momento ne sono stati realizzati 200, rappresenta la voglia di far sì che il seme rossoblù cresca e che trasmetta passione nei confronti della nostra squadra. Passione che si spera si mantenga nel tempo. Dall’altra parte l’auspicio è quello che il Bologna ci dia grandi soddisfazioni".

"Da anni, come amministrazione comunale e come sindaco – aggiunge il primo cittadino Giampiero Falzone –, inviamo una lettera di benvenuto ai neonati, ai nuovi residenti, ai neo 18enni, per gli anniversari di matrimonio e anche a chi ha avuto purtroppo un lutto in famiglia. Piccoli gesti ma per me molto importanti. Amministrare per me è anche questo e anche piccoli momenti di attenzione ci fanno essere comunità". "Ho accolto, quindi, con piacere – sottolinea Falzone – la proposta del club ‘Calderara Rossoblu’ di aggiungere al nostro biglietto di auguri per i neonati anche l’omaggio del foulard con scritto ‘Il Bologna ti aspettava... Rossoblù si nasce’. Colori che rappresentano il nostro caro Bologna ma anche l’intera città metropolitana". Il club di tifosi ‘Calderara Rossoblu’ è nato nel 2014, conta di un centinaio di iscritti, organizza cene e si dedica alla beneficenza. Alcuni anni fa il club ha donato delle borracce ai bimbi di prima elementare sensibilizzando sul tema della plastica. E accompagna i bambini che partecipano all’iniziativa ‘Dall’Ara racconta’. Tornando al foulard, il sindaco ringrazia la SiBo della famiglia Calabrese, sempre presente, e lo sponsor tecnico LineaGrafic.

"Le aziende che ci hanno aiutato – afferma il primo cittadino – hanno dimostrato attenzione. Il foulard simboleggia lo sport, il calcio, l’amore e la passione per i colori rossoblù. Con l’auspicio che questi colori crescano insieme ai nuovi cittadini". E aggiunge: "Spero che l’iniziativa possa essere di stimolo anche per altri e per lo stesso Bologna Fc 1909, perché pensare ai più piccoli è sempre una bellissima cosa".

Pier Luigi Trombetta