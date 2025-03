Tifoso arriva dalla Germania per Bologna-Lazio ma viene arrestato dai carabinieri

Bologna, 19 marzo 2025 - È arrivato in città dalla Germania per assistere a una partita del Bologna. La sua incrollabile fede calcistica, però, gli è costata cara perché il tifoso, un polacco di 43 anni, era destinatario di un mandato d'arresto europeo per guida in stato d'ebrezza e appena ha messo piede in Italia è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri della Sezione radiomobile.

Arriva a Bologna per seguire il match con la Lazio ma viene arrestato dai carabinieri

L'uomo, residente in Germania, nei giorni scorsi era arrivato in città per andare a vedere il match Bologna-Lazio allo stadio Dall'Ara. A seguito di un controllo, però, il quarantatreenne è risultato destinatario di un mandato di arresto europeo e per questo motivo è stato immediatamente rintracciato dai carabinieri del radiomobile, che lo hanno raggiunto e arrestato nell'hotel in provincia dove soggiornava.

L'uomo, inizialmente portato in carcere, dopo la convalida dell'arresto, è stato rimesso in libertà con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa della conclusione dell'iter per l'estradizione. La storia ha avuto comunque un suo lieto fine per il quarantatreenne, in quanto nonostante l'arresto è riuscito ugualmente ad assistere al match che si è concluso con una roboante vittoria del Bologna per 5-0 sulla Lazio.