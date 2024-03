Tifoso rossoblù in trasferta a Empoli. Esulta al gol e rischia un Daspo

Un’esultanza per un gol in zona Cesarini ci sta. Metterla in atto in mezzo ai tifosi beffati all’ultimo minuto dell’Empoli, un po’ meno. Ha rischiato le botte (non arrivate per l’intervento tempestivo della Digos) e adesso rischia pure un Daspo il tifoso ventitreenne rossoblù che, l’altra sera, si è lasciato andare alla gioia per il gol segnato al 93° da Fabbian. Gol che ha decretato la vittoria fuori casa della sua squadra del cuore.

Il supporter bolognese era arrivato venerdì sera al Castellani di Empoli per assistere alla partita tra la sua squadra e gli azzurri locali. E si è seduto tra i tifosi toscani, nel settore Maratona. Addosso, sotto al giaccone, indossava la maglia del Bologna. E forse non si è reso conto, forse la gioia di quel gol è stata troppo grande, fatto sta che appena Fabbian l’ha infilata tra i pali, il ragazzo si è sfilato la giacca e ha iniziato a esultare. Ovviamente, la sua esuberanza non è passata inosservata tra gli animi cupi dei padroni di casa, appena sconfitti. In un settore dello stadio, tra l’altro, tra i più caldi del tifo empolese. Così un gruppo di ultras locali si è immediatamente diretto verso il supporter avversario con fare minaccioso. A bordo campo c’erano però gli agenti della Squadra Tifoserie delle Digos fiorentina e bolognese, che si sono subito accorti di quanto stava per accadere, del rischio che l’incauto ventitreenne stava correndo. E sono quindi entrati immediatamente nel settore per salvaguardare l’incolumità del sostenitore rossoblu ed evitare disordini. Il tifoso è stato fatto uscire scortato dagli agenti.

I poliziotti gli hanno così evitato di finire in ospedale, ma la sua imprudenza potrebbe comunque costare cara: visto che il suo comportamento, oltre a mettere se stesso in pericolo, ha turbato l’ordine pubblico, con la concreta possibilità - esclusa solo per l’intervento dei poliziotti - di tafferugli tra tifoserie avversarie, il ragazzo è stato segnalato dalla Digos fiorentina alla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Firenze, che dovrà effettuare i necessari accertamenti sulla sua posizione per valutare la successiva emissione di un Daspo. Una tegola per il giovane tifoso, che probabilmente ha agito solo di impulso, visto che fino all’altra sera il suo nome era del tutto sconosciuto alla sezione tifoserie della Digos bolognese.

