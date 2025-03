Tiktoker si tolse la vita in diretta. I familiari: "Faremo riaprire le indagini. Pronti anche al ricorso in Cassazione"

"Non ci fermiamo qui. Andiamo a cercare nuovi elementi per riaprire le indagini ai sensi dell’istigazione al suicidio. E in subordine, nel caso in cui non dovessimo riuscirci, se si trovano indizi di legittimità faremo ricorso in Cassazione". Ciò che è certo è che non molleranno: nonostante il "colpo durissimo" dopo l’archiviazione per l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio, la reazione dei familiari di Vincent Plicchi è immediata. E decisa. "Andremo fino in fondo, in un modo o nell’altro". Vincent, tiktoker bolognese, si tolse la vita a 23 anni in diretta social, nell’ottobre 2023. Finito nel mirino dei cyberbulli, era stato travolto da false accuse di pedofilia. L’altro giorno, il gip Alberto Ziroldi ha accolto solo in parte le richieste dei familiari: pur archiviando per l’istigazione al suicidio, ha infatti disposto di procedere per diffamazione. "Un insulto – lo sfogo a caldo di Matteo Plicchi, papà di Vincent, appena ricevuta la notizia –. Non sono riuscito a salvarlo e ora non riesco a fare giustizia. Siamo imbrigliati nella vergogna della burocrazia. Oggi, abbiamo la prova che lo Stato non esiste. Stamattina (ieri) sono andato a trovarlo al cimitero per dargli buone notizie, invece gli ho portato sulla tomba l’ennesimo fiore marcio".

Secondo il gip, "non v’è la prova che gli autori dei messaggi e dei commenti contestati fossero realmente consapevoli del fatto che tali atteggiamenti avrebbero potuto spingere il giovane Vincent Plicchi all’estremo gesto". E ancora: "Lo stesso può dirsi rispetto ai due soggetti individuati come i presunti autori del piano da cui aveva avuto origine il linciaggio mediatico", dalle conversazioni "si evince che avevano come unico obiettivo quello di neutralizzare l’ascesa sui social del personaggio ‘Inquisitor’, considerato dai due come un pericoloso competitor". E aggiunge: "È difficile ipotizzare anche solo astrattamente e in assenza di prove concrete che i due potessero nutrire un serio proposito di spingere" Vincent "al suicidio".

È proprio su questo punto che pone l’accento Daniele Benfenati, legale dei familiari: "Non entro nel merito di questa decisione (del giudice, ndr), ma rilevo un importante errore di valutazione del compendio probatorio – spiega Benfenati, legale dei familiari –, che è andato a inficiare l’iter formativo della decisione" dal momento che una dei due soggetti di cui si parla qui è stata invece protagonista attiva della vicenda. Vincent, poco prima di togliersi la vita, scrive infatti chiaramente che è sull’orlo del suicidio". Il giudice, secondo Benfenati, "non può quindi dire che i due non potevano sapere dell’intento di Vincent, perché è tutto scritto lì, nero su bianco". "E infatti quel messaggio è la goccia che fa traboccare il vaso – aveva sottolineato anche il papà di Vincent –. Come fanno a non vedere che non c’è un nesso? Nessuno ha fatto bene le indagini". E ancora: "Perché non è stato riconosciuto almeno lo stalking? Erano venuti perfino a cercare mio figlio nel negozio in cui lavoravo".

A maggio scorso, erano state la madre e la zia di Vincent, assistite dall’avvocato Benfenati, a presentare un esposto chiedendo di indagare sulla vicenda e indicando alcuni nomi e nickname di utenti social che avrebbero avuto un ruolo nello spingere Vincent a suicidarsi. I familiari non si sono mai fermati: "Sto andando avanti in questa battaglia perché so che Vincent vuole giustizia – aveva detto il papà, Matteo –. E io voglio dargliela". E raccontava come da "quando ho aperto dei profili in memoria di mio figlio, molti mi hanno scritto, sia per darmi informazioni su queste persone, sia perché si trovano nella stessa situazione di Vincent e hanno bisogno di aiuto per uscirne".