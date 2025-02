Tiktoker suicida, la battaglia del papà: "Ecco i nomi di chi sa cosa accadde"

Vincent Plicchi si tolse la vita a soli 23 anni durante una diretta su Tik Tok. Era il 9 ottobre 2023 e il giovane influencer bolognese era stato travolto da un’ondata di odio social a seguito di una falsa accusa di pedofilia diffusa su di lui online. Da allora, suo padre Matteo, assistito dall’avvocato Daniele Benfenati, non si dà pace. E non si arrende nella sua richiesta di giustizia.

Ieri, il giudice per le indagini preliminari Alberto Ziroldi si è riservato di decidere sull’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura (pm Elena Caruso) sul fascicolo aperto per istigazione al suicidio e contro ignoti. Una richiesta, quella firmata dalla pm, stringata, ma decisa: "Dagli approfondimenti investigativi, non sono emersi elementi idonei a identificare gli autori dei messaggi segnalati". Non solo: dalle indagini della polizia postale "risultava evidente l’inidoneità degli elementi rappresentati a configurare il reato di istigazione al suicidio ipotizzato".

Immediata l’ira del padre di Vincent: "Le responsabilità di queste persone al contrario sono alla luce del sole, le hanno ammesse loro stesse online, quando le ho contattate personalmente subito dopo l’accaduto – tuona –. Finora la Procura ha avuto i paraocchi, ha solo fatto una richiesta sbagliata di quattro nickname ai social per sapere chi fossero gli utenti. Ma non ha nemmeno contattato per sentirlo un personaggio sicuramente coinvolto". E nella opposizione all’archiviazione, firmata dall’avvocato Benfenati per conto della matrigna e della zia di Vincent, si fanno nomi, cognomi e indirizzi delle persone individuate via social e che potrebbero essere informati su quanto accaduto al giovane o persino essere coinvolti nelle indagini. Si tratta di quattro persone italiane, più una americana e una austriaca. "Abbiamo ribadito la necessità di svolgere nuove indagini – spiega infatti l’avvocato – e non solo sul reato di istigazione al suicidio, sul quale comunque abbiamo insistito fermamente, dato che a nostro parere è provata, ma nel caso anche per atti persecutori, nella forma del cyberstalking, o per le minacce gravi di morte, fino alla diffamazione. Quindi chiediamo al gip di rimandare gli atti al pm e di indagare".

Chiude infine con una nota amara Matteo Plicchi: "Non indagando, c’è il rischio di dare un messaggio sbagliato ai giovani, alle loro famiglie, dimostrando di non poterli proteggere da persone che magari stanno reiterando lo stesso comportamento con altri ragazzi, li stanno perseguitando fino a portarli a conseguenze anche estreme, come nel caso di mio figlio. E per questi due anni cosa abbiamo fatto? Dormito". La decisione potrebbe arrivare a giorni.