TikToker suicida: l’ultimo sfregio. Fake news, profili falsi e minacce. Sul web si scatenano gli sciacalli

e Nicoletta Tempera

Dopo il suicidio in diretta di Vincent Plicchi, dopo la morte di un ragazzo di appena 23 anni che ha scelto di togliersi la vita e il dolore di un padre che ha scoperto il cadavere del figlio in casa, non si placa il ‘tribunale dei social’. Dove spuntano, in massa, anche gli sciacalli.

Nell’era dove tutto è digitale,dove un nickname su TikTok conta più di un volto in carne e ossa, dove un post o un ‘reel’ di Instagram valgono più di una prova tangibile c’è chi, per racimolare una manciata di like e click utili a soddisfare soltanto il proprio ego, decide di speculare sulla tragedia che ha visto una giovane vita spezzarsi. Basta aprire la piattaforma cinese per vederlo con i propri occhi: cercando il profilo "Inquisitor3", alter ego online del famoso cosplayer bolognese, appare una lunga, lunghissima lista di profili creati ad hoc per ottenere visibilità. C’è chi si spaccia per Vincent, chi continua a pubblicare video e post che lo riguardano, chi addirittura è arrivato a dire "Non preoccupatevi, è vivo". Molti potrebbero pensare che gli account fasulli siano solo una meteora, qualcosa fine a se stessa. Eppure, sempre nell’era dove tutto è digitale, è solo l’apparenza che conta, non la sostanza. E così, quegli stessi profili falsi, contano già decine di migliaia di seguaci. Alcuni anche 25mila. La ‘shitstorm’, come si dice in gergo, continua imperterrita.

Dopo gli sciacalli, però, arrivano anche i giustizieri-fai-da-te, come gli utenti che nelle ultime ore stanno continuando a condividere le presunte coordinate della posizione in cui si troverebbero i due ragazzi turchiche hanno preso di mira Vincent, additandolo come pedofilo. "Fate girare", scrive qualcuno, mentre un altro aggiunge: "Ora tutti sanno dove abitate". Tribunale dei social, appunto.

Ora, con un fascicolo conoscitivo aperto dalla pm Elena Caruso della Procura di Bologna, ancora senza titoli di reato né indagati, i carabinieri procederanno su un doppio binario: interrogando chi conosceva e frequentava il ragazzo; e analizzando la sua esistenza virtuale. I militari passeranno così al microscopio tutti i dispositivi utilizzati ogni giorno da Vincent, dal telefono al pc, fino – ovviamente – ai profili social. L’obiettivo è risalire alle conversazioni intercorse tra il ragazzo e chi lo ha diffamato online, facendo chiarezza sulle accuse infamanti che, secondo il papà Matteo e chi gli era vicino, hanno portato il giovane al suicidio. Nulla sarà tralasciato, insomma.

Reale e digitale: due aspetti sempre più difficili da tenere separati. Due aspetti che legano il suicidio di un ragazzo di 23 anni alla voglia di notorietà del web, dalla corsa ad accaparrarsi un posto in prima fila nella platea dei social da parte di chi, ora, arriva a spacciarsi per lui o a crocifiggere la coppia che l’ha ingannato, con la stessa velocità e la stessa voracità di quando si voleva colpire Vincent.