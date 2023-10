Tiktoker suicida, le lacrime del padre: "Vincent coperto di fango, siamo oltre il cyberbullismo"

Bologna, 13 ottobre 2023 – “Siamo oltre il cyberbullismo. Qui hanno proprio architettato delle falsità. La croce che avevano messo sulle spalle di mio figlio era addirittura di pedofilia. E adesso voglio che si indaghi, perché su TikTok ci sono conversazioni e confessioni di chi ha portato il mio Vincent a togliersi la vita”.

Papà Matteo trattiene a fatica le lacrime. Ed è arrabbiato. Con chi ha progettato una macchina del fango che ha precipitato il suo ragazzo nell’angoscia più nera fino a spingerlo al suicidio.

TikToker suicida a Bologna, Vincent è morto a 23 anni. Aveva 300mila follower

Vincent Plicchi, influencer bolognese di 23 anni, conosciuto sul social come Inquisitore Ghost, aveva annunciato con un video su TikTok il suicidio.

“Vincent era un ragazzo splendido. Aveva un’anima d’oro. Era un artista e tutto quello che faceva sui social era per migliorare un po’ anche la vita degli altri”.

Non ci sta Matteo, assistito dall’avvocato e amico Daniele Benfenati, ad accettare che si parli di suo figlio come un depresso: “E’ vero, andava ogni due settimane da uno psicoterapeuta, ma questo non vuol dire che avesse dei problemi. E invece lo hanno dipinto come una persona fragile, malata: così non era. Era un ragazzo pieno di vita, allegro con una grande delicatezza d’animo. Il fango che gli hanno buttato addosso lo ha distrutto. Stava male per quelle accuse infamanti completamente inventate da questa coppia di ragazzi turchi. Aveva anche chiuso i suoi profili social, anche quello da tatuatore, per evitare conseguenze a quelle bugie. Con il passare dei giorni sembrava che stesse superando quell’angoscia. E invece dentro ancora lo logorava”.

