Tim replica ai sindaci: "Noi sempre a disposizione"

In merito ai disagi sulla rete telefonica Tim registrati nei comuni di Castiglione dei Pepoli, Castel d’Aiano, Lizzano in Belvedere, Camugnano, Castel di Casio e Monzuno, le amministrazioni dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese hanno avanzato, in una nota diffusa alla stampa, la richiesta di chiarimenti, così come di avere un contatto diretto con Telecom Italia Mobile.

Richieste alle quali il gestore oggi replica: "Con riferimento all’articolo ’Telefoni muti in appennino, Tim ci ascolti’, Tim desidera precisare che da sempre comunica regolarmente i propri riferimenti sul territorio a Protezione civile e Prefetture, e di essere con queste costantemente in contatto in caso di calamità ed eventi particolarmente avversi. A riguardo va sottolineato che, in tutta la fase della recente emergenza, l’azienda ha tenuto i rapporti con tutte le strutture pubbliche che hanno segnalato problematiche aventi carattere di urgenza. Tim, nel ricordare che i tempi di risoluzione dei guasti sono sempre commisurati alla gravità dei danni verificatisi alle proprie infrastrutture, resta a disposizione di tutte le amministrazioni per la gestione di eventuali segnalazioni che dovessero pervenire".

Sulla questione era intervenuta anche la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti presentando un’interrogazione per sapere dall’esecutivo se non fosse "doveroso e opportuno un intervento immediato volto a sollecitare il ripristino celere della linea telefonica nei comuni dell’Appennino bolognese".