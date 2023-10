Time On Show, gli orologi da collezione nei padiglioni 25 e 26 Time On Show, prima edizione dedicata al mondo degli orologi da collezione e vintage, si terrà da giovedì a domenica nella gallery hall tra i padiglioni 25 e 26 di BolognaFiere. Un salotto per gli appassionati con possibilità di acquisto. Organizzato da BolognaFiere, ideato da Pier Luigi Santi e ispirato da Paolo Borgomanero e Auro Montanari.