Timi: "Il mio Amleto cambia sempre"

C’è lo Charlot del Grande Dittatore e una Marilyn Monroe sull’orlo del precipizio, ci sono i colori a scandire stati d’animo indecisi tra la più cupa delle tragedie e una risata, che, per citare una frase molto amata dall’ala creativa del Movimento studentesco de ‘68, "Vi seppellirà". È un vorticoso frullatore pop, l’Amleto² che Filippo Timi porta, da attore e regista, da domani al 9 dicembre al Teatro Duse, in via Cartoleria, 42 (alle 21, domenica alle 16). Con lui sul palco, Elena Lietti, Lucia Mascino, Marina Rocco e Gabriele Brunelli.

Timi, il ‘suo’ Amleto è anche una occasione per rendere omaggio ai suoi maestri?

"Uno su tutti, il più grande, Carmelo Bene. Averlo conosciuto, aver avuto il privilegio di poter frequentare un suo laboratorio è stato il momento centrale della mia formazione come attore. Per me fare questo lavoro significa in continuazione avvertire la presenza dei maestri, lui, Eugenio Barba, Jerzy Grotowski, ognuno vive in me quando vado in scena".

Affinità e divergenze con quel modo di intendere il teatro.

"Oggi viviamo tempi diversi e credo che, partendo dalla loro feroce critica al sistema, quello tradizionale del teatro e non solo, abbiamo adesso bisogno di costruire, di immaginare un mondo nuovo mettendoci concretamente al lavoro per realizzarlo".

Un mondo che lei porta in scena attraverso la tragedia di Amleto.

"Il mio Amleto è un po’ tragedia e un po’ farsa, la disperazione e la risata sono maniera di intendere la vita che si intrecciano. Vale per me. Quando sono realmente affranto, quando ho le lacrime agli occhi cerco uno specchio per riflettermi. E rido. È l’Essere o non essere di Shakespeare, è l’eterno dilemma sull’ambivalenza, sull’impossibilità della scelta, che è un tema a me talmente caro da portarlo in scena per i prossimi tre mesi".

Il suo è un Amleto in movimento?

"Da sempre, Amleto è la prima opera che ho affrontato come attore, ed è stata l’ago della bilancia della mia capacità di fare questo mestiere, di prendermi la responsabilità di intrattenere il pubblico, di giustificare il fatto che la gente uscisse di casa e venisse in teatro a vedermi. Per questo, anche la nuova messa in scena, quella che porto al Teatro Duse, cambia ogni sera, non so assolutamente cosa succederà nelle prossime rappresentazioni, se l’Amleto esploderà di dolore o di sorrisini incontenibili. Quello che sappiamo, io e gli attori che sono con me, è che a ogni spettacolo cresciamo, diventiamo sempre più bravi".

È difficile sbarazzarsi della propria personalità, una volta vestiti i panni dell’attore?

"Non sono così presuntuoso da pensare che uno spettacolo che porto in scena debba necessariamente parlare di me. Sono sul palco per rappresentare uno dei capolavori di sempre, ma mi piace pensare che il mio ruolo, nelle vesti questa volta di Amleto, sia quello di prendere per mano gli spettatori e far crescere insieme una consapevolezza, portandoli ad avere coscienza della infinita gamma di sensazioni che le parole di William Shakespeare continueranno, epoca dopo epoca, a trasmettere".