Tinsley porta il Bologna 2016 in vetta. I New Flying Balls suonano la terza

Ripongono in cornice il terzo referto rosa consecutivo i New Flying Balls di coach Matteo Lolli, che superano anche Viterbo e operano un netto sorpasso nella compressissima classifica della poule play-in Gold della conference Centro. Per i biancorossi si riapre così la corsa per un posto nella terza fase di Interregionale.

Nei play-in Out Nordest terza vittoria consecutiva anche per il Bologna 2016 di coach Giovanni Lunghini, che espugna le doghe veronesi di San Bonifacio e, complice il concomitante ko di Jesolo sul parquet della meno quotata Blu Bergamo, ghermisce il primo posto in solitaria nel girone, ritrovando l’equilibrio di squadra di inizio campionato. Dopo un inizio in salita, coi padroni di casa che si portano a 7 punti di vantaggio, sono Faldini (che chiude con 9 punti), Osellieri (10), Barbotti (doppia doppia con 19 punti e 15 rimbalzi) e Tinsley (15) a dare il la alla ripresa rossoblù. Con la reazione veronese arriva il controparziale di 11-2 che rimette San Bonifacio sui binari del match, prima che a inizio ripresa Tinsley dia la prima vera spallata: +15 e 2 punti in cassaforte.

Gare play-in Gold: Attila Porto Recanati-Carver Cinecittà 67-57, Esperia Cagliari-Vigor Matelica 63-69, Recanati-L’Aquila 76-66, Bramante Pesaro-Amatori Pescara 76-54, New Flying Balls-Stella Azzurra Viterbo 73-68 e Stella Ebk Roma-Loreto Pesaro 65-63.

Classifica: Loreto Pesaro e Vigor Matelica 22; Carver Cinecittà 20; Attila Porto Recanati 18; Recanati e Bramante Pesaro 16; New Flying Balls e Stella Ebk Roma 14; L’Aquila, Esperia Cagliari, Stella Azzurra Viterbo e Amatori Pescara 12.

Gare play-in Out Centro: Pescara 2.0-Roseto 2020 83-95, San Paolo Ostiense-Teramo a Spicchi 78-76, Vasto-Virtus Civitanova 59-76, Mondragone-Olimpia Castello 99-93 dts, Palestrina-Senigallia 75-80 e Ferentino-Valdiceppo 97-91.

Classifica: Valdiceppo e Senigallia 22; Virtus Civitanova 20; Teramo a Spicchi, San Paolo Ostiense, Roseto 2020, Ferentino e Vasto 18; Palestrina 16; Olimpia Castello 12; Mondragone 6; Pescara 2.0 4.

Gare play-in Out Nordest: San Bonifacio-Bologna 2016 74-82, Blu Bergamo-Jesolo 96-83, Jadran Trieste-Sansebasket Cremona 61-86, Libertas Cernusco-Montebelluna 100-44 e Petrarca-Nervianese 79-77.

Classifica: Bologna 2016 20; Jesolo e Petrarca 18; Nervianese, Libertas Cernusco, San Bonifacio, Basket 2000 e Blu Bergamo 16; Sansebasket Cremona 14; Jadran Trieste 10; Montebelluna 0.