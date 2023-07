Tinti replica a Prima Castello: "Su Berlusconi attacco strumentale"

E’ bagarre dopo l’uscita dall’aula consiliare di Prima Castello a seguito di un odg sul ricordo di Silvio Berlusconi prima presentato e poi ritirato per "la grave prevaricazione subita nella richiesta di esercizio di un basilare diritto democratico, quello di libera espressione e parola dei consiglieri comunali di minoranza", così si è espresso il gruppo in un comunicato stampa.

A stretto giro di posta è arrivata la pronta replica del sindaco Fausto Tinti. "L’Amministrazione Comunale non è disposta a entrare in un dibattito politico fuori dal tempo e respinge ogni forma di strumentalizzazione intorno alla figura di Silvio Berlusconi", è l’esordio del sindaco Fausto Tinti.Un abbandono dell’aula, quello dei consiglieri Luca Morini ed Elena Roncassaglia (Davide Mazzoni e Giovanni Bottiglieri non erano presenti al consiglio di martedì sera), che Tinti critica anche perché "la seduta avrebbe poi previsto argomenti importanti come il piano industriale di Con.Ami e il punto dopo l’alluvione di maggio". Tornando al tema del contendere, secondo il primo cittadino "il cordoglio dell’amministrazione comunale c’è stato e avrebbe potuto partecipare tranquillamente anche Prima Castello se non avesse preferito strumentalizzare il momento (…), e il 12 giugno abbiamo esposto le bandiere a mezz’asta sulla facciata del Municipio, esprimendo alla famiglia, ai figli del Presidente Berlusconi in particolare e a tutta la sua comunità politica il cordoglio per la sua morte".