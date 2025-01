Tir troppo carichi. Raffica di sanzioni

Vanno avanti senza sosta i controlli della Polizia Locale della Reno Galliera, comandata da Massimiliano Galloni: "La nostra periodica attività di controllo specifico sull’autotrasporto in questa occasione si è svolta su due giornate, una tra Pieve di Cento e Castello d’Argile, l’altra su Castel Maggiore. Complessivamente sono stati controllati 37 autocarri. Di questi 16 sono stati anche sottoposti a pesatura: ben 15 sono risultati in sovraccarico. Di conseguenza sono state 26 le sanzioni rilevate, tra cui due anche per circolazione senza revisione periodica".