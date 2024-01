Tiro al bersaglio contro i mercanti di guerra

Nata la scorsa edizione sul comune interesse per la performance, la partnership tra Fondazione Furla e Arte Fiera prosegue anche quest’anno. Protagonista della nuova edizione è l’artista peruviana Daniela Ortiz (nella foto), invitata da Fondazione Furla con un intervento inedito dal titolo ’Tiro al Blanco’. Se lo scorso anno, a occupare la scena del padiglione 25 era un grande cumulo di rovine su cui Public Movement dava vita a ’Rescue’, performance di pace, quest’anno ci sarà Daniela Ortiz a proporre situazioni che stimolano il pensiero critico, come racconta Bruna Roccasalva, direttrice artistica della Fondazione.

Signora Roccasalva, qual è il senso dell’intervento di Ortiz?

"Anche quest’anno abbiamo invitato un’artista che ha un approccio politico e impegnato e che lavora su temi di grande attualità, perché indaga sui meccanismi che esercitano violenza sulle popolazioni del Sud del mondo. I suoi temi sono colonialismo, capitalismo, ideologie discriminatorie del potere. Realizzato per Arte Fiera si intitola ’Tiro al Blanco’, e cui l’artista utilizza pittura, scultura, installazione e performance".

Ortiz si dedica in particolare a un ambito?

"L’installazione si concentra in particolare sulla centralità che l’industria militare ha avuto nello sviluppo di questa supremazia. ’Tiro al Blanco’ sottolinea il potere che l’industria bellica ha avuto negli ultimi 90 anni e la cui invisibilità ha dato impunità alle poche persone che detengono tale potere".

Opera-performance partecipativa, cosa fa il pubblico?

"Ortiz nei suoi lavori ha la grandissima capacità di restituire argomenti delicati e complessi in modo semplice e accessibile anche a un pubblico più generico. In ’Tiro al Blanco’ il tema passa attraverso un’elaborazione linguistica che adotta il gioco, l’ironia e, partendo dal contesto fieristico, ha deciso di creare un comunissimo stand di tiro a segno, come quelli dei luna park e delle fiere di paese, però ne ha ripensato completamente il contenuto, vale a dire i bersagli da colpire e i premi in palio, che sono vere e proprie opere d’arte".

Cosa saranno?

"Se i bersagli fanno riferimento all’industria militare, perché sono i loghi delle aziende che producono le armi o le armi stesse, come aerei, fucili, droni, i premi sono invece un omaggio a personaggi contemporanei o del passato, che hanno lottato contro il colonialismo, l’imperialismo e il capitalismo. Ci sono piccoli libri di ceramica che riproducono libri di Fanon, Lenin, Guérin, ma anche burattini in legno, marionette in tessuto, che sono omaggi agli eroi senza nome, come i lavoratori portuali che si rifiutano di caricare le navi con le armi da guerra, o i medici che lavorano nelle zone di conflitto. Un performer inviterà i visitatori a prenotarsi e a tirare, e in base ai bersagli colpiti, ci saranno i premi che il pubblico potrà realmente vincere".

Benedetta Cucci