Tita Ruggeri legge le opere della poetessa Szimborska

Tita Ruggeri narra la poetessa Wislawa Szimborska sabato alle 20,30 all’auditorium di Calderino. Per la rassegna Teatro per le quattro stagioni a Monte San Pietro si celebra così il centenario della nascita della poetessa polacca alla quale nel 1996 venne conferito il premio Nobel per la letteratura.

Sul palco Tita Ruggeri interpreta Cipolla: lettura teatrale di poesie e brevi scritti della poetessa selezionati dall’interprete e da Corinna Rinaldi.

Prima dello spettacolo verrà offerto al pubblico presente, a cura di alcuni ex alunni della scuola media ad indirizzo musicale di Monte San Pietro e Sasso Marconi, ora studenti del Liceo musicale e del Conservatorio, una breve performance per pianoforte e clarinetto.