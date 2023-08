Tiziano Proni, Coldiretti "Qualità alta, si vede già"

È tempo di vendemmia e tutto è pronto per la nuova stagione. Anche i nostri terreni e le nostre piante, prima colpiti dalle gelate primaverili, poi dall’alluvione e adesso dal caldo torrido. Ma i vigneti ce l’hanno fatta e hanno portato in salvo, anche quest’anno, il periodo di raccolta e di lavorazione.

Tiziano Proni, responsabile vitivinicolo Coldiretti Emilia-Romagna, come stanno i vigneti?

"Molto bene. Le uve sono sane, di qualità molto alta. La stagione ha aiutato dopo i disastri di maggio, tra alluvioni e frane, che hanno lasciato strascichi di altro tipo, ma non hanno inciso sulla qualità delle uve. La vendemmia è iniziata con le varietà più precoci, tipicamente Pinot e Chardonnay, le basi spumanti di bianchi molto freschi, e la qualità si vede già, è molto alta. Nelle zone non colpite da calamità ci sono uve eccellenti".

Com’è lo scenario nella provincia di Bologna?

"Il quadro è buono, con produzioni in linea con gli anni precedenti. Una parte del Bolognese è stata colpita anche da gelate più precoci: questo ha diminuito un po’ la produzione, ma la qualità resta e le uve introdotte in cantina possono dare quest’anno ottime soddisfazioni ai viticoltori".

E nelle aree colpite dal dissesto?

"Dove c’è stata l’alluvione e l’acqua in campo si è procrastinata, i problemi sono aumentati, soprattutto di tipo fitosanitario, perché non si è potuto intervenire nei momenti corretti per i trattamenti. Questo al momento non ha intaccato le uve, ma la parte verde, del fogliame".

Quali sono le previsioni?

"Dove non ci sono stati problemi di calamità, l’annata è sicuramente ottima. Ma la stagione ha due facce, perché c’è la demarcazione tra territori colpiti e non. La provincia di Ravenna, per esempio, è la più colpita anche dalle frane e ci sarà un calo del 20-25% nella produzione; alcuni campi, invece, sono ancora irraggiungibili, come nell’Alto Bolognese. Ci sono aziende che non hanno uva. È una tragedia che potrebbe protrarsi anche nelle prossime annate".

Cosa serve per risanare i territori?

"C’è bisogno di fondi promessi ed è importante che arrivino in tempi brevi, perché l’accesso al credito è sempre complesso e non sempre esaustivo. Aziende che hanno subito danni per decine o centinaia di migliaia di euro, se non vengono ristorate dei danni rischiano di andare incontro a una fine prematura. Soldi concreti non ne sono arrivati e non c’è nemmeno modo per capire come possano essere erogati. Gli strumenti ci sono, ma ci sono danni alle strutture che creano il buco peggiore. Siamo in attesa dell’arrivo dei fondi per procedere alla sistemazione dei danni".

Per l’attività, oltre alla qualità, serve manodopera.

"Crediamo sia stato fatto un ottimo lavoro per riuscire a reperire manodopera, che dovrebbe essere sufficiente per portare a termine la vendemmia. Chiaramente per i quantitativi di uve rosse si vedrà solo tra qualche settimana, ma è stato fatto un buon lavoro per riuscire a chiudere questo buco che stava diventando preoccupante".

Mariateresa Mastromarino