Toc Toc, c’è. Munari in mostra

Nell’ampio programma di Boom! Crescere nei libri rientra anche una mostra a MAMbo. Si tratta di Toc toc. Bruno Munari 1945: dentro i libri!, organizzata da Corraini Edizioni in collaborazione con il Dipartimento educativo MAMbo che accoglie l’esposizione nei suoi spazi da oggi al 22 aprile (inaugurazione oggi alle 18). La mostra, partendo dall’idea di libro-oggetto, di gioco e di interazione – concetti che sempre hanno guidato Munari nelle sue sperimentazioni sui libri per bambini – propone un percorso di esplorazione in cui il pubblico può entrare fisicamente nelle storie. Da Toc-toc a Mai contenti, la riproduzione in grandi dimensioni dei libri o di parti di essi permette a grandi e bambine/i di sollevare botole, aprire porte e finestre dietro cui si nascondono animali e personaggi di ogni tipo, e da qui immaginare nuove storie. L’esposizione, gratuita, è da domani, alle 14 alle 18, martedì e mercoledì 14-19, giovedì (14-20), venerdì, sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 19.