Toghe e tocchi in piazza Maggiore Molari: "Il vanto dell’Alma Mater"

Il Cinema Ritrovato lascia spazio a circa 400 dottori e dottoresse di ricerca dell’Alma Mater, per la tradizionale proclamazione in piazza Maggiore, nel cuore della città. La cerimonia dei diplomi torna dopo gli anni di interruzione forzata dovuta alla pandemia, attirando tanti turisti e passanti, incuriositi dall’atmosfera magica che le toghe e i tocchi dei dottori e le vesti ufficiali del corpo docente e dell’amministrazione universitaria creano. "Siamo davanti ai palazzi delle istituzioni e alla cittadinanza per mostrare una delle parti migliori dell’Alma Mater: i giovani che hanno concluso il dottorato di ricerca – afferma il rettore di Unibo Giovanni Molari –. Abbiamo voluto fortemente la cerimonia per trasmettere stima nei confronti dei dottori e delle dottoresse che hanno terminato il percorso". Il titolo è il massimo livello di istruzione che si può ottenere.

"Il dottorato di ricerca insegna a svolgere una ricerca indipendente e dà competenze trasversali di primaria importanza – continua il rettore –. In Italia sono calati i dottorandi del 30% tra il 2007 e il 2017. Bisogna ridurre i divari numerici con i principali partner internazionali, creando condizioni per le figure altamente qualificate".

Alla cerimonia, anche il sindaco Matteo Lepore. "Salutiamo persone che saranno importanti per il nostro paese – dice il sindaco –. A Bologna affrontiamo sfide che parlano alle nuove generazioni e a quelle attuali. La prima è Missione Clima, e questo richiede grandi competenze: una rivoluzione industriale e cambiare la nostra economia. Per questo serve la politica e soprattutto la capacità di farlo, e con l’Università compieremo la missione. Nella pubblica amministrazione e nelle imprese servono competenze in grado di leggere il cambiamento, e Unibo l’ha sempre fatto". Due ospiti speciali hanno dato consigli ai dottori: i professori Cristiana di Valentin, della Bicocca, e Luciano Bossina, dell’Università di Padova. Una proclamazione in piena regola, che si è conclusa con il tradizionale lancio dei tocchi.

Mariateresa Mastromarino