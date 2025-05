"Togliere la cittadinanza al defunto Mussolini è solo un atto ipocrita"

"Nell’ultimo Consiglio Comunale si è consumata l’ennesima dimostrazione di una maggioranza fuori dal mondo e lontana dai problemi veri dei cittadini". Queste le parole del consigliere di opposizione FdI Pasquale Gianfrancesco (nella foto), che sottolinea: "La maggioranza a Budrio non ha altro da pensare che togliere la cittadinanza onoraria al Duce, provvedimento fatto nel 1924 e mai abrogato. Dopo ormai 80 anni dalla morte di Mussolini il Comune, amministrato sempre dalla sinistra, si accorge solo ora di questo grande ‘problema’. In 80 anni si sono succedute innumerevoli amministrazioni di sinistra, nessuno ha mai valutato fondamentale un simile provvedimento. Siamo stufi di una simile ipocrisia politica fatta di due pesi e due misure".

Il consigliere, poi, aggiunge: "Come FdI siamo usciti dall’aula, e non perché contro un provvedimento anche condivisibile, avendo ormai detto che con il fascismo non abbiamo nulla a che fare. Siamo usciti perché delusi da un’amministrazione che in ormai tre anni di mandato ha dimostrato incapacità governativa, cattiva gestione dell’emergenze alluvioni, due ponti che aspettano la ricostruzione, un letto del fiume ancora pieno di frane arginali. E ancora strade piene di buche, un trasporto metropolitano che avrebbe dovuto vedere la riapertura della linea ferroviaria entro giugno e invece niente, un polo protesico fondamentale per il nostro territorio che pensa di delocalizzare, una piscina comunale che poteva essere coperta e invece è lì utilizzabile solo per alcuni mesi estivi. Il Pd budriese ha come priorità, la cittadinanza data nel 1924 a un uomo ormai morto e sepolto, e questa priorità l’ha rispolverata stranamente dopo 100 anni".