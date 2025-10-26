"Togliere spazi a Labas e Cassero per risolvere l’emergenza abitativa"

"Il grande assente di fronte all’emergenza abitativa è l’amministrazione comunale di Bologna. Le politiche abitative della giunta Lepore e della vicesindaca Clancy, che ha la delega, sono risultate totalmente fallimentari". È l’accusa di Matteo Di Benedetto, capogruppo in Comune della Lega. Che, nell’attaccare l’amministrazione, propone anche una sua soluzione: "Sull’emergenziale bisogna utilizzare gli edifici che il Comune ha, anche quelli che assegna a titolo gratuito o semi gratuito alle solite associazioni. Penso all’immobile dato a Labas e a quello dato al Cassero, per esempio, per poche migliaia di euro".

Poi, prosegue: "Avevano annunciato decine di migliaia di nuovi alloggi Ers, eppure non ne hanno realizzato nessuno. Hanno modificato il piano urbanistico in modo da rendere impossibile realizzare complessi abitativi di medie e grandi dimensioni, in questo modo hanno abbattuto totalmente la nuova offerta abitativa e fatto schizzare i prezzi alle stelle. Sono politicamente responsabili di quanto stiamo vedendo", incalza il leghista. "Serve una soluzione a due velocità: una risposta emergenziale e una a medio e lungo termine". Da qui l’idea su Labas e Cassero. Siano "revocate le convenzioni, che rappresentano solo un costo per la collettività, e siano usati gli spazi per ospitare famiglie in situazioni di emergenza fino a che l’emergenza non è rientrata", suggerisce Di Benedetto. "Usare immobili di quelle dimensioni senza incassare soldi da poter utilizzare sul sociale o ospitare famiglia in difficoltà, è un grande spreco di risorse pubbliche", manda a dire. A lungo termine, invece, "va sbloccato il piano urbanistico".