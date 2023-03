Tognazzi, Amleto e l’amicizia che non finisce

di Francesco Moroni

Tognazzi, come nasce ‘L’Onesto fantasma’?

"E’ una storia di vita vera. Io, Renato Marchetti, Fausto Sciarappa e Bruno Armando abbiamo fatto parte della stessa compagnia per anni: quando Bruno è venuto a mancare, non pensavamo di poter andare avanti. L’unico modo era chiedere a Edoardo Erba, che lo conosceva bene, di cucire un testo su misura, che ci rispecchiasse. E così è stato".

Può l’amicizia vincere anche la morte? Per Gian Marco Tognazzi, (foto) sì. ‘L’Onesto fantasma’ intreccia temi profondi a momenti di risate che fanno da contraltare, chiama in causa Amleto e colpisce con metafore in cui tutti possono ritrovarsi. Perché, in fondo, si parla proprio di vita. Uno spettacolo vero e diretto, che arriva al Teatro Dehon da venerdì a domenica (feriali ore 21, festivi ore 16) con Tognazzi, Marchetti e Sciarappa e la regia di Erba, è la storia di quattro attori che hanno reso eterna l’amicizia. E la partecipazione in video del compianto attore, morto nel 2020 a 67 anni.

È la vostra storia.

"Sì, ma non solo. Volevamo un testo che parlasse del vivere insieme, di esperienze dove l’amicizia diventa un punto cardine. E dove la perdita di un fratello maggiore, di un grande amico rappresenti la difficoltà per gli altri di andare avanti".

Il pubblico si rispecchia nello spettacolo?

"Il riscontro arriva forte. Edoardo è un grandissimo autore e solo lui poteva riuscirci: il testo doveva avere un valore universale. Possiamo parlare di una squadra di calcetto, o una comitiva di amici, non fa differenza: per andare avanti bisogna dirsi tutto in faccia, sennò non si riesce a stare insieme per anni. E c’è anche un altro aspetto".

Quale?

"E’ una promessa che avevo fatto a Bruno in tempi non sospetti. Avevamo smesso di recitare insieme, ma avevamo giurato di riprovarci, prima dello scoppio della pandemia. Poi ho iniziato a ripetere: ‘Io, senza di lui, sul palco non ci torno’. L’unica possibilità è stata quella che fosse presente, che fosse parte integrante".

Così è stato chiamato in causa anche Shakespeare?

"E’ sempre Edoardo che ha avuto la grande intuizione di trovare un parallelismo con Amleto e il fantasma del padre. Eppure non siamo noi a rileggere l’opera, ma è l’Amleto che si pone al nostro servizio, in maniera molto misurata".

La pandemia ha inciso sulla voglia di tornare in scena insieme?

"Il teatro, come tutte le arti dal vivo, ha subito un grosso blocco. Ora sta ripartendo in maniera forte perché lo spettacolo dal vivo resta irrinunciabile. La tecnologia penso abbia colpito più che altro il cinema, ma la colpa non è delle piattaforme o dei nuovi dispositivi: è nostra".

Come mai?

"Le generazioni precedenti non sono state capaci di tramandare fino in fondo la potenza di una risata collettiva. La pandemia ci ha messo di fronte a questo e io credo che sia importante riscoprire il valore di una sala piena, al cinema come a teatro".