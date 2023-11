Gennasi

ROOSEVELT

A otto anni dall’ultimo tentativo, finito in cavalleria come i precedenti, si riparla di sventrare la piazza per consentire la sosta sotterranea di auto e moto. Il progetto, accelerato dalla chiusura al traffico intorno alla Garisenda, potrebbe essere pronto in sette mesi, informa il sindaco, accompagnato dalla pedonalizzazione della stessa piazza e della contigua Galilei. Commercianti e artigiani sono favorevoli, a certe condizioni, i sindacati di polizia si preoccupano che rimanga spazio per i mezzi di servizio. Toh, chi (non) si rivede: un parcheggio.

IL MARCONI

Come il bambino grida "il re è nudo!", l’imprenditrice Valentina Marchesini sostiene che l’aeroporto è inadeguato, piccolo, non accogliente. Lepore le definisce "osservazioni sensate", Bulgarelli (Cgil) replica che sono i salari bassi il problema. La società di Borgo Panigale rimanda tutto al 13 dicembre, quando presenterà il cronoprogramma degli investimenti. Voleranno gli stracci?

SHOPPING

Dopodomani entreranno in azione i vigilantes dell’Ascom per prevenire e sventare furti, scippi, taccheggi. Quattro squadre di tre operatori ciascuna, fuori e dentro i negozi. Quella sporta dozzina.

TARTASSATI

A centinaia di cittadini della Bassa, da Baricella a Pieve a Persiceto, sono state recapitate le cartelle esattoriali relative al mancato pagamento del Cosap per l’anno 2019, con tanto di more e sanzioni. I sindaci li difendono, la Città metropolitana li incalza. Pazzi carrai.

L’OMAGGIO

Al Festival del cinema di Porretta, da sabato al 10 dicembre, ospiti d’onore i grandi fratelli del grande schermo Pupi e Antonio, che domenica saranno presenti alla proiezione del film ‘Una gita scolastica’, girato tra Bologna e Castelluccio e uscito nelle sale quarant’anni fa. C’eravamo tanto Avati. CUORE Orchestrati dalla Fossa dei Leoni nell’ennesima colletta, i tifosi della Fortitudo hanno regalato alla Croce Rossa un Fiat Doblò per l’assistenza e il trasporto delle persone più fragili. Detto dall’altra sponda di Basket City: Effe come formidabili.