Tolè in festa, tutto il paese si veste d’arte

Come ogni anno a fine estate, a Tolè la cultura torna protagonista. Domani e domenica saranno inaugurate sette nuove opere d’arte in occasione della ventisettesima edizione di Artolè, la manifestazione che combina arte, enogastronomia e tradizioni. "E’ sempre un piacere – racconta Giuseppe Argentieri, sindaco di Vergato – constatare come l’attaccamento verso il proprio paese si trasformi in un capitale artistico, fruibile per tutto l’anno e capace di esercitare una forte attrattiva turistica per il borgo di Tolè". Le nuove opere sono state realizzate da Tina Gozzi e Loredano Sammartino, artisti che da anni contribuiscono ad abbellire le vie del paese. Gozzi ha decorato una lunga parete con dipinti dedicati agli abiti e ai cappelli indossati durante la tradizionale sfilata lungo le vie del centro.

Quest’anno il colorato corteo avrà luogo domenica alle 17, accompagnato da musica e spettacoli di strada. Loredano Sammartino ha dipinto due opere d’arte, di cui una è un omaggio alla merciaia e sarta Pierina Sammartini, che vanta più settant’anni di lavoro al servizio della comunità toletana ed è tuttora in attività, a dispetto della venerabile età di 92 anni recentemente raggiunta. Sammartino, nato a Tolè, ha donato nel corso del tempo una decina di opere esposte nei vari angoli del paese. L’edizione 2025 ripropone il mercatino artistico e le mostre di pittura, affiancate dagli immancabili stand gastronomici aperti già da sabato presso il palazzo Bice Sapori. Sabato sera, nello stesso palazzo, si svolgerà un evento musicale, nato dalla collaborazione tra l’associazione Fontechiara e il salotto ricreativo, un gruppo nato negli ultimi tempi per aggregare i giovani del borgo.

Sono poi previste, in collaborazione con la parrocchia presso il teatro, diverse presentazioni di libri: dalle 16 sarà possibile incontrare gli scrittori Cristoni, Fioribelli, Leonelli, Orsi e Silvestri. Sempre sabato, alle 21, sarà poi allestito uno spettacolo di cabaret della compagnia dialettale I Felsinei. Domenica alle 16 andrà in scena lo spettacolo per bambini degli artisti Nasi Rossi e la manifestazione si concluderà, alle 21, con il tradizionale concerto della Banda Bignardi di Monzuno nel piazzale della Chiesa. "Sono molto grato – conclude Argentieri – alla presidente Tina Zaccanti e a tutti i volontari di Fontechiara. E’ sempre un piacere partecipare ad Artolè".

Fabio Marchioni