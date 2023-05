Tomassone, 60 anni festeggiati sulle note Serata con Vai e tanti amici musicisti

C’era Steve Vai, chitarrista americano nell’olimpo dei virtuosi. Ma c’erano anche, fra i tanti, i nostri Dodi Battaglia, Rocky Portera, Federico Poggipollini, ‘Ballo’, Nicola Balestri e Jimmy Villotti. E ovviamente c’era Sergio Tomassone, grande protagonista della festa in musica di venerdì sera al cinema Arlecchino. L’occasione, impreziosita dalla masterclass di Vai, che ha dialogato con i ragazzi in sala su come si diventa chitarristi, era di quelle da ricordare: i 60 anni dalla nascita dello storico negozio-laboratorio di Tomassone, oggi in via Pier de Crescenzi. Tanto che un emozionato Sergio ha ricevuto anche una targa da parte della Cna. E non solo. La festa, dopo l’esibizione di Vai (per cui sono arrivati appassionati persino da Francia e Spagna) e la jam session, è proseguita con una torta speciale del pasticciere Luca Porretto che ricreava tre chitarre, fra cui una Multicolor Ibanez.

le. gam.