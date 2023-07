"Tombe nascoste tra l’erba, una vergogna"

Cimiteri invasi da erbacce, al pari dei marciapiedi. Quando vanno fatti gli sfalci del verde pubblico a Pianoro? A porsi questa domanda, e a porla tramite un’interrogazione all’amministrazione, è Luca Vecchiettini, consigliere di opposizione per Pianoro Civica.

"Da diverse settimane si registrano, in particolare in collina, situazioni di grave incuria della vegetazione che costeggia le strade a causa dei mancati sfalci. Considerato che l’invasione delle strade da parte di erba, rovi, frasche e rami comporta una diminuzione degli spazi della carreggiata e della visibilità, comportando gravi rischi per tutti gli utenti della strada e considerato inoltre che l’incuria della vegetazione comporta un deficit nel deflusso delle acque e rischi idrogeologici, come purtroppo il nostro territorio ben conosce".

Vecchiettini poi aggiunge: "Quello dei ritardi negli sfalci è un problema che periodicamente si ripresenta con questa amministrazione. Parchi e cimiteri hanno spesso l’erba molto alta e, qualche settimana fa, sono addirittura dovuti intervenire alcuni nostri volontari lungo il marciapiede della stazione di Rastignano, dove con guanti e cesoie hanno rimosso centinaia di rovi che avevano pericolosamente invaso lo spazio pedonale. D’estate poi si ripresenta la questione del mancato sfalcio delle strade, con erba, arbusti e frasche che invadono la carreggiata, riducendo gli spazi e diminuendo considerevolmente la visibilità.

Abbiamo dunque presentato un’interpellanza nell’ultimo Consiglio comunale, al fine di capire per quale motivo ogni anno la situazione sia sempre in peggioramento e per comprendere quali caratteristiche tecniche abbia il capitolato del verde. Con i tragici eventi che hanno recentemente colpito le nostre zone i Comuni dovrebbero aver capito quanto sia importante la manutenzione del territorio, poiché la prevenzione di alluvioni e dissesto idrogeologico passa certamente dalla pulizia dei corsi d’acqua, delle fognature e dei tombini, ma anche dalla cura di fossi, canali di scolo, sponde e banchine. Il Comune purtroppo su questo sembra non aver imparato affatto la lezione e a farne le spese sono sempre i cittadini".

Il consigliere conclude: "Vorrei sapere per quale motivo, anche quest’anno, non si sia provveduto alla ordinaria manutenzione con sfalcio dei lati strada, in che tempi si preveda di provvedere allo sfalcio di tutte le strade comunali e quali tempistiche e modalita` preveda l’attuale capitolato".

Zoe Pederzini