Tommaso Merighi: addio al giovane talento

L’annuncio, dolorosissimo, arriva dalle pagine social di Cinemovel. Il giovane regista bolognese, Tommaso Merighi, è morto a 31 anni a causa di una malattia. "Sei stato tra i più amati compagni di viaggio e vogliamo pensare che continuerai a muoverti con noi, nel buio di ogni proiezione e nella luce che si accende sullo schermo. Perché ovunque andremo, ci sarà sempre una sedia in platea e un posto in carovana dedicato a te".

Nato e cresciuto sotto le Torri, dopo il diploma scientifico, Merighi aveva iniziato a frequentare la facoltà di Lettere. Nel 2018 si era poi iscritto al Centro sperimentale di cinematografia di Milano per formarsi come regista, dirigendo spot per start up e realtà sociali. Il reportage ‘Il ritorno del lupo’, realizzato con Niccolò Barca nel 2023, aveva vinto il premio Rai al Trento Film Festival.

L’ultimo film diretto da Merighi è ’Allacciate le cinture, il viaggio di ’Io, Capitano’ in Senegal’, prodotto da Cinemovel in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Lam. Il doc seguiva la proiezione itinerante del film di Matteo Garrone nei villaggi e nelle scuole del Senegal attraverso l’incontro tra il film e il pubblico locale. A maggio di quest’anno ‘Allacciate le cinture’ era stato presentato al Modernissimo. "Un traguardo incredibile - ci aveva raccontato Tommaso Merighi - che ci riempie di orgoglio. Credo che il Modernissimo sia una degna cornice per un lavoro così prezioso".

"Era molto più di un giovane talento del cinema - concludono commossi i colleghi di Cinemovel -: era parte della nostra storia, un compagno di viaggio".

Amalia Apicella