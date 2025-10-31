L’addio a Tommaso Merighi: “Un regista e un ragazzo di Casalecchio con gli occhi e il cuore aperti sul mondo”

Bologna, 31 ottobre 2025 - Sono tantissimi i ricordi affettuosi e commossi dedicati a Tommaso Merighi, regista bolognese di 31 anni morto a causa di una malattia. Tanti esprimono vicinanza e cordoglio alla famiglia; il papà, Claudio Merighi, era stato vicesindaco di Bologna nella giunta di Flavio Delbono.

Tra questi c’è Fabio Abagnato, responsabile dell’Emilia-Romagna Film Commission: “leri mattina la notizia più brutta. Era un regista promettente, ma era per me soprattutto il figlio di un caro amico; era un ragazzo di Casalecchio con gli occhi ed il cuore aperto al mondo. Era uno che sapeva correre, ma a questo mesto traguardo è arrivato troppo, troppo presto!!!! Ciao Tommaso”.

L’ultimo lavoro diretto da Tommaso è stato “Allacciate le cinture - Il viaggio di ‘Io, Capitano’ in Senegal”. Un documentario che seguiva la proiezione itinerante del film di Matteo Garrone nei villaggi e nelle scuole del Senegal attraverso l’incontro con il pubblico locale. Una produzione di Cinemovel in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Lam, presentata a maggio al Cinema Modernissimo.

Tra i tanti ricordi, c’è anche quello, disarmante, di Atletica Francesco Francia, società dilettantistica bolognese, che condivide alcuni scatti di Merighi durante gli allenamenti e con i compagni. “Prima atleta, poi istruttore e sempre e comunque amico, Tommaso ha attraversato e caratterizzato un decennio della nostra storia con il suo entusiasmo, la sua leggerezza e la sua innata capacità di fare gruppo, scrivendo pagine indelebili che rimarranno nei cuori di chi ha avuto la fortuna di viverle con lui. Ciao (anzi...shciao!!) Tommy”.

“Tommaso era un casalecchiese - scrive il sindaco di Casalecchio di Reno, Matteo Ruggeri, sui social -. E al legame con la sua città teneva molto”. Poi aggiunge: “Andarsene è sempre una tragedia, ma quando chi ci lascia ha solo 31 anni l'addio è ancora più doloroso e difficile da accettare. Tommaso Merighi ci ha lasciati troppo presto, dopo una vita già piena di sogni, di speranze e di un grande talento”. Non ci sono parole per un dolore tanto grande per il critico cinematografico Pedro Armocida, che sui social pubblica il link di Rai Play con il documentario di Tommaso, “Allacciate le cinture”, e ricorda il reportage “Il ritorno del lupo”, co-diretto da Merighi con Niccolò Barca. Al Trento Film Festival di due anni fa, quest’ultimo lavoro aveva vinto il premio Rai.